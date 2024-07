Biden roept op type wapen gebruikt bij aanslag Trump te verbieden

LAS VEGAS (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Joe Biden roept op tot een verbod van de AR-15, het type semiautomatische vuurwapen dat is gebruikt bij de aanslag op de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump afgelopen zaterdag.

"Help me deze oorlogswapens van de straten van Amerika te krijgen. Een AR-15 werd gebruikt bij de beschieting van Donald Trump. Het is tijd om ze buiten de wet te stellen", zei hij op een bijeenkomst van burgerrechtenorganisatie NAACP, de National Association for the Advancement of Colored People, in Las Vegas in de staat Nevada.

Het was Bidens eerste campagnetoespraak sinds de aanslag op zijn Republikeinse tegenstander Donald Trump. Biden werd op de bijeenkomst verwelkomd met de slogan "vier jaar erbij". Hij verzekerde het publiek "er helemaal voor te gaan" voor de verkiezingen op 5 november.