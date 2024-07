Biden spreekt Amerikaanse volk volgende week toe

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Joe Biden zal het Amerikaanse volk in de loop van komende week toespreken. Op dat moment zal hij meer details geven over zijn besluit om zich niet langer verkiesbaar te stellen tijdens de presidentsverkiezingen in november. Dat schrijft hij in zijn verklaring op X, waarin hij zondag bekendmaakte plaats te maken als presidentskandidaat.

Kort na de bekendmaking, sprak Biden zijn steun uit voor vicepresident Kamala Harris om hem te vervangen als kandidaat namens de Democratische partij tijdens de verkiezingen. Biden blijft wel aan als president tot de verkiezingen.