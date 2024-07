Biden spreekt natie toe vanuit Witte Huis na aanslag op Trump

WASHINGTON (ANP/RTR) - President Joe Biden sprak de natie zondagavond om 20.00 uur plaatselijke tijd toe vanuit de Oval Office in het Witte Huis. De aanslag op Trump "roept ons allemaal op om een stap terug te doen", zei Biden. Hij voegde eraan toe dat Trump gelukkig niet ernstig gewond was. "We kunnen niet toestaan dat dit geweld genormaliseerd wordt. De politieke retoriek in dit land is erg verhit geworden. Het is tijd om het af te koelen. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om dit te doen."

Hij herinnerde de Amerikanen eraan dat "als we het niet eens zijn, we geen vijanden zijn. We zijn buren, vrienden, collega's, burgers en vooral landgenoten." Biden wees erop dat meningsverschillen onoverkomelijk zijn in de Amerikaanse democratie. "Maar de politiek mag nooit een letterlijk slagveld zijn."

Het was de derde keer dat Biden de Oval Office gebruikte om de natie toe te spreken. De president riep ook op om verschillen op te lossen met de stembus. "Geen geweld op straat, dat is hoe democratie zou moeten werken", zei Biden.

"Laten we niet vergeten dat wij de Verenigde Staten van Amerika zijn. Er is niets wat onze capaciteit te boven gaat, als we het samen doen", beëindigde hij zijn toespraak die iets minder dan 7 minuten duurde.