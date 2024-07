Biden spreekt woensdag de natie toe over zijn presidentschap

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Joe Biden geeft woensdagavond om 20.00 uur (Amerikaanse tijd) een toelichting op zijn besluit om zich terug te trekken uit de race voor herverkiezing. Dat laat de president weten op X.

"Ik zal het land toespreken vanuit de Oval Office, over wat de toekomst brengt en hoe ik mijn taak zal volbrengen voor het Amerikaanse volk", aldus het X-bericht. De Oval Office is de werkkamer van de president in het Witte Huis.

Toen Biden zondag bekendmaakte dat hij zich zou terugtrekken, had hij al beloofd dat hij nog een toelichting zou geven op zijn besluit. Hij zei ook dat hij zijn termijn als president gewoon zou afmaken. De toespraak is in de nacht van woensdag op donderdag om 02.00 uur Nederlandse tijd.