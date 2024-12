Biden verleent toch gratie aan zijn zoon Hunter

- Joe Biden verleent zijn zoon Hunter gratie, meldt de Amerikaanse president in een verklaring. "Ieder weldenkend mens die naar de zaken van Hunter kijkt, ziet dat hij enkel en alleen werd uitgekozen omdat hij mijn zoon is - en dat is verkeerd", schrijft Biden.

President Biden beweerde de afgelopen maanden dat hij zijn zoon geen gratie zou verlenen. "Ik verleen hem geen presidentieel pardon", zei hij in juni, nadat een jury oordeelde dat zijn zoon Hunter schuldig was aan het overtreden van de wapenwet. Een woordvoerder van het Witte Huis benadrukte recent nog dat het standpunt van de president niet veranderd was.

Dat Biden nu toch besluit om Hunter wel gratie te verlenen, is omdat er wat hem betreft sprake is van een "gerechtelijke dwaling".