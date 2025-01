Biden verwelkomt bestand Gaza en wijst Trump op belang naleving

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse president Joe Biden verwelkomt het staakt-het-vuren in Gaza. Honderden vrachtwagens zijn volgens hem het kustgebied binnengereden om de bevolking te helpen. "Na zoveel pijn en verlies van mensenlevens zwijgen de wapens in Gaza vandaag", zei Biden tijdens een bezoek aan South Carolina over het enkele uren eerder ingegane bestand, dat volgens hem de regio "fundamenteel getransformeerd" heeft.

De vertrekkende president wees ook op de verantwoordelijkheid van de regering van aankomend president Donald Trump om toezicht te houden op de naleving van het bestand. De Republikein wordt maandag in Washington geïnaugureerd als de 47ste president van de Verenigde Staten.