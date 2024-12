Biden: wereld verliest met Carter buitengewoon leider

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Joe Biden heeft gereageerd op het overlijden van Jimmy Carter, een van zijn voorgangers. "Amerika en de wereld hebben vandaag een buitengewoon leider en staatsman verloren", schrijft Biden in een verklaring. Ook kondigde hij aan dat Carter een staatsbegrafenis zal krijgen in Washington.

Biden noemt zijn partijgenoot Carter "een goede vriend". "Maar wat zo bijzonder is aan Jimmy Carter, is dat miljoenen mensen in Amerika en de rest van de wereld, die hem nooit hebben ontmoet, hem ook als een dierbare vriend beschouwen." Biden roemt Carters vredesinspanningen. "Hij redde, hielp en veranderde de levens van mensen over de hele wereld."

Biden sprak zijn steun uit aan de familie van Carter. Ook doet hij een oproep aan "alle" jonge mensen: "bestudeer Jimmy Carter, een man van principes, geloof en nederigheid. Hij liet zien dat we een grootse natie zijn, omdat we een goed volk zijn".

Ook vicepresident Kamala Harris spreekt haar warme herinneringen uit aan Carter, die ze zegt jarenlang te hebben gekend. "Ik zal me altijd zijn vriendelijkheid, wijsheid en diepe goedheid herinneren", schrijft ze in een verklaring. Carter werd volgens haar geleid "door een diep en niet aflatend geloof - in God, in Amerika en in de mensheid."