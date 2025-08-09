ECONOMIE
BIJ1-lid maakt bezwaar tegen uitsluiting van lijsttrekkersrace

Samenleving
door anp
zaterdag, 09 augustus 2025 om 11:37
anp090825077 1
DEN HAAG (ANP) - BIJ1-lid Chanel Matil Lodik is in beroep gegaan tegen het besluit van het partijbestuur om haar niet mee te nemen in de recente lijsttrekkersverkiezing. Het BIJ1-bestuur heeft haar bezwaar ontvangen, bevestigt voorzitter Edson Olf. "Het is spijtig dat het zo is gegaan."
Leden van BIJ1 konden deze week kiezen uit twee kandidaten voor het lijsttrekkerschap van de partij, Tofik Dibi en Patricia Dinkela. Dibi kreeg de meeste stemmen. In een video op Instagram vertelde Lodik dat zij ook had gesolliciteerd. Ze vindt het een "schending van de interne democratie" dat leden niet op haar konden stemmen. "Als je pretendeert als partij te staan voor radicale gelijkwaardigheid, dan begint dat toch echt bij je eigen processen."
Volgens Olf besloot het bestuur op basis van een advies van de kandidatencommissie om Lodik niet in de ledenraadpleging mee te nemen. Bij een aankomende ledenvergadering is er een kans dat ze alsnog op de kieslijst komt. "Het laatste woord is aan de leden."
