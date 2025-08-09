ECONOMIE
Goud voor handboogschutter Schloesser op Wereldspelen

Sport
door anp
zaterdag, 09 augustus 2025 om 11:13
anp090825074 1
CHENGDU (ANP) - Handboogschutter Mike Schloesser heeft goud veroverd op het onderdeel compound bij de Wereldspelen in het Chinese Chengdu. In de finale versloeg de 31-jarige Limburger de Amerikaan Curtis Broadnax na vijf perfecte series van 30 punten met 150-148. De titel op de World Games, een toernooi voor niet-olympische sporten, was de enige die nog ontbrak op de erelijst van Schloesser.
Schloesser, al jaren de nummer 1 van de wereld, nam twee keer eerder deel aan de Wereldspelen. Beide keren strandde 'Mister Perfect', zoals zijn bijnaam luidt, verrassend in de kwartfinales.
