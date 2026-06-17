Bijna 100.000 aanvragen voor solidariteitslintjes vluchtelingen

DEN HAAG (ANP) - Gratis solidariteitslintjes die mensen konden aanvragen om solidariteit voor mensen op de vlucht te tonen zijn op, meldt UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Volgens de organisatie hebben Nederlanders met bijna 100.000 aanvragen op de teller massaal gehoor gegeven aan de oproep om het blauwe lintje te dragen.

De lintjes, voorzien van de hashtag WithRefugees, maken deel uit van een wereldwijd statement om op Wereldvluchtelingendag op 20 juni steun te tonen aan mensen op de vlucht. "De solidariteit die we zien, is overweldigend", zegt actrice Anna Drijver. Zij is sinds 2021 betrokken bij UNHCR en zet zich in voor bewustwording over het lot van vluchtelingen. Volgens haar is er behoefte aan een tegengeluid en een ander narratief dan de "polariserende stemmen in het publieke debat over vluchtelingen".

UNHCR maakt zich zorgen over het recente geweld tegen asielzoekerscentra. "Asielzoekers, onder wie alleenstaande kinderen, evenals het personeel en de lokale gemeenschappen, moeten worden beschermd tegen geweld en intimidatie. Geweld en brandstichting kunnen nooit worden gerechtvaardigd, ongeacht de context of de motieven erachter." De organisatie vindt dat zorgen van mensen over het asiel- en opvangbeleid moeten worden aangepakt via een "democratische, vreedzame en op feiten gebaseerde dialoog".