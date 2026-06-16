Bedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen overnameverbod

DEN HAAG (ANP) - Solvinity, het bedrijf achter DigiD, gaat in beroep tegen het verbod op overname door het Amerikaanse Kyndryl dat staatssecretaris Willemijn Aerdts (Digitale Economie en Soevereiniteit) vorige maand oplegde. Dat bevestigt een woordvoerder van de bewindsvrouw na berichtgeving door NRC.

Volgens de woordvoerder ligt het verzoek van Solvinity nu bij de rechter. Hij laat weten dat het ministerie van Economische Zaken, waar Aerdts onder valt, er daarom niet meer over kan zeggen.

De staatssecretaris besloot tot het verbod op advies van het Bureau Toetsing Investeringen, dat concludeerde dat de overname mogelijk een risico vormt voor het publieke belang.

Solvinity heeft nog niet geantwoord op vragen van het ANP. NRC schrijft dat Solvinity aan de krant heeft gemeld dat het bedrijf de zorgen van de overheid serieus neemt, maar ook helderheid nodig heeft over de feitelijke en juridische grondslag van het besluit om weloverwogen vervolgstappen te kunnen zetten.