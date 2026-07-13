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Bijna 14 jaar cel voor jeugdvriend Taghi voor rol bij liquidaties

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 11:04
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SCHIPHOL (ANP) - De 47-jarige Jaouad W. is maandag door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertien jaar en acht maanden cel in een onderzoek naar vijf onderwereldmoorden gepleegd tussen 2011 en 2014. Het Openbaar Ministerie had een levenslange celstraf geëist. De rechtbank komt tot een veel lagere straf omdat zij W. gedeeltelijk heeft vrijgesproken. Ook moest zij rekening houden met een eerder aan W. opgelegde celstraf in een aanverwant onderzoek. De rechtbank achtte een rol van W. bij twee van de vijf liquidaties bewezen.
W. staat te boek als een jeugdvriend en vertrouweling van Ridouan Taghi; volgens het Openbaar Ministerie is hij een onmisbare schakel geweest in diens moordorganisatie.
De zaak draait om de liquidatie van twee mannen (47 en 53) bij een hotel in Houten in 2011, om de moord op een 22-jarige en een 38-jarige man in 2014 in Amersfoort en de liquidatie van een man (68) in het Brabantse Steenbergen, datzelfde jaar.
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