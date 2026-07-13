Duits defensiebedrijf Helsing haalt 1,8 miljard dollar op

MÜNCHEN (ANP/DPA) - Het Duitse defensiebedrijf Helsing heeft met een nieuwe financieringsronde 1,8 miljard dollar opgehaald, omgerekend zo'n 1,6 miljard euro. Het is een van de grootste financieringsrondes ooit voor een Europese start-up. Helsing meldt maandag dat het bedrijf daarbij wordt gewaardeerd op 18 miljard dollar.

Het in 2021 opgerichte bedrijf maakt onder meer geavanceerde drones en AI-software die onbemande systemen aanstuurt. Het levert kamikazedrones aan de Oekraïense strijdkrachten en produceert sinds vorig jaar ook onderwaterverkenningsdrones. Het opgehaalde geld wordt volgens Helsing vooral geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe AI-platformen.

Defensiebedrijven in Europa profiteren momenteel van de hogere militaire uitgaven van Europese overheden. Helsing stelt dat de vraag van investeerders het beschikbare aanbod "aanzienlijk" overtrof. Dat wijst volgens het bedrijf op een "sterk en groeiend vertrouwen in AI-gestuurde en softwarematige defensietechnologie".