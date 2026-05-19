ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bijna 200 agenten doen inval in Brabantse panden, 9 aanhoudingen

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 15:26
anp190526121 1
TILBURG (ANP) - Bij een actie in Brabant waaraan bijna tweehonderd agenten meewerkten zijn dinsdagochtend negen aanhoudingen verricht, meldt de politie. De personen worden verdacht van het overtreden van de Opiumwet en zijn tussen de 21 en 29 jaar oud. Ze zijn aangehouden bij invallen in panden in de Brabantse plaatsen Tilburg en Oisterwijk.
De politie heeft de binnengevallen panden doorzocht op spullen die mogelijk als bewijsmateriaal kunnen dienen. Daarbij zijn meerdere goederen in beslag genomen, aldus de politie. Op beelden van Omroep Brabant is te zien dat agenten een kastje meenemen. De omroep schrijft ook dat er auto's in beslag zijn genomen. Een politiewoordvoerder wil dat niet bevestigen.
De woordvoerder wil niet zeggen op welke manier de aangehouden personen de Opiumwet zouden hebben overtreden en ook over hun geslacht wil zij niets bekendmaken.
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Als je vaak ruzie hebt met je partner: probeer de Kapitein-methode

shutterstock_2669859759

Dit verdienen piloten bij KLM, Transavia en EasyJet: KLM-gezagvoerder tikt 338.000 euro aan

europa_opwarming_kaart

Vaarwel winter: hoe wij de winter verloren

generated-image (2)

Het geheim achter succesvolle zelfbeheersing

images

De rijkste kat ter wereld blijkt helemaal niet zo rijk

0_Trump-25205748010780

'Corrupt en verdorven': Trump richt miljardenfonds op om vertrouwelingen cadeautjes te geven

Loading