Bijna 200 agenten doen inval in Brabantse panden, 9 aanhoudingen

TILBURG (ANP) - Bij een actie in Brabant waaraan bijna tweehonderd agenten meewerkten zijn dinsdagochtend negen aanhoudingen verricht, meldt de politie. De personen worden verdacht van het overtreden van de Opiumwet en zijn tussen de 21 en 29 jaar oud. Ze zijn aangehouden bij invallen in panden in de Brabantse plaatsen Tilburg en Oisterwijk.

De politie heeft de binnengevallen panden doorzocht op spullen die mogelijk als bewijsmateriaal kunnen dienen. Daarbij zijn meerdere goederen in beslag genomen, aldus de politie. Op beelden van Omroep Brabant is te zien dat agenten een kastje meenemen. De omroep schrijft ook dat er auto's in beslag zijn genomen. Een politiewoordvoerder wil dat niet bevestigen.

De woordvoerder wil niet zeggen op welke manier de aangehouden personen de Opiumwet zouden hebben overtreden en ook over hun geslacht wil zij niets bekendmaken.