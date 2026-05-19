Tientallen doden bij droneaanval op markt in zuiden Soedan

door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 16:08
KHARTOEM (ANP/AFP) - Bij een droneaanval op een markt in het zuiden van Soedan zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen, melden autoriteiten in dat land. Ook raakten minstens 23 mensen gewond bij de aanval op Ghubaysh, dat in handen van paramilitaire strijdkrachten is. De gewonden zouden zijn overgebracht naar een lokaal ziekenhuis.
Volgens ooggetuigen werd eerst een voertuig van de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) geraakt, waarna een nabijgelegen restaurant werd getroffen. Het Soedanese leger ontkent betrokkenheid en stelt geen civiele doelwitten uit te kiezen. De RSF heeft nog niet gereageerd.
Soedan verkeert sinds 2023 in een burgeroorlog, met aan de ene kant de RSF die het landelijk gezag nastreeft, en anderzijds het Soedanese leger. De rebellengroep viel sindsdien herhaaldelijk overheidslocaties aan en domineert met name het zuidwestelijke deel van het land. Bij die aanvallen schuwt de RSF ernstige vergrijpen tegen burgers niet. Miljoenen Soedanezen zijn ontheemd of op de vlucht.
