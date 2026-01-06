Bijna 26.000 huishoudens zitten in koud Berlijn nog zonder stroom

BERLIJN (ANP) - Bijna 26.000 huishoudens en ruim 1200 bedrijven zitten in Berlijn nog zonder stroom, melden de autoriteiten. De oorzaak is een brand die is opgeëist door links-extremisten.

Inwoners van de stad vertellen aan de Berliner Zeitung hoe ze door de brandstichting zonder verwarming en warm water kwamen te zitten, en de inhoud van hun vriezer moesten weggooien. Het openbaar vervoer is ook ontregeld. Het vriest in Berlijn.

Door de brandstichting in een elektriciteitsinstallatie kwamen zaterdag tienduizenden mensen in het zuidwestelijke deel van de stad zonder stroom te zitten. Deels zijn de problemen verholpen, maar naar verwachting duurt het nog tot donderdag voordat het net helemaal hersteld is.

Vulkangruppe

De politie en het leger zijn ingezet om te helpen. Er zijn noodopvanglocaties ingericht waar mensen zich kunnen opwarmen en hun telefoons kunnen opladen.

De Vulkangruppe zegt de brand gesticht te hebben als actie "tegen de fossiele brandstofindustrie". De claim wordt nog onderzocht.