Postkluisbedrijf InPost stijgt na overnamevoorstel, AEX op record

Economie
door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 9:22
AMSTERDAM (ANP) - InPost behoorde dinsdag opnieuw tot de grote winnaars op de Amsterdamse beurs. Het Poolse postkluisjesbedrijf, dat vorig jaar werd opgenomen in de AEX-index, liet weten een overnamevoorstel te hebben ontvangen. InPost geeft geen details over de bieder of de overnameprijs. Ook is er volgens het bedrijf geen garantie dat het voorstel tot een daadwerkelijke overname leidt.
InPost reageert daarmee op de recente ontwikkeling van de aandelenkoers. Maandag steeg het aandeel namelijk al ruim 11 procent. Het aandeel won nu 19 procent.
De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 987,54 punten. De index overtrof daarmee het recordniveau van bijna 986 punten, dat eind oktober werd bereikt, en is nog ruim 1 procent verwijderd van de historische mijlpaal van 1000 punten.
