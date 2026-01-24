Bijna 6000 gebouwen in Kyiv zonder verwarming

KYIV (ANP/RTR) - Bijna 6000 gebouwen in Kyiv zitten zonder verwarming na een nieuwe nachtelijke Russische aanval, verklaart burgemeester Vitali Klitsjko. In de Oekraïense hoofdstad is zaterdagochtend een temperatuur van -12 graden gemeten.

De nutsvoorzieningen in Kyiv zijn deze winter herhaaldelijk beschadigd door aanvallen. Klitsjko riep inwoners eerder deze maand op de stad tijdelijk te verlaten vanwege de problemen met de stroom- en warmtevoorziening. Daar hebben volgens hem zeker 600.000 mensen gehoor aan gegeven.