Bijna 70 procent van startbewijzen Nijmeegse Vierdaagse verkocht

NIJMEGEN (ANP) - De kaartverkoop voor de Nijmeegse Vierdaagse is "voortvarend" van start gegaan, meldt de organisatie. Dinsdagochtend rond 10.00 uur waren 32.366 startbewijzen verkocht, van de 47.000 die er in totaal te vergeven zijn. Volgens de organisatie is dat veel meer dan op de eerste dag van de verkoop in 2024. "We zijn overweldigd door het enthousiasme van deelnemers."

De inschrijving voor het wandelevenement opende maandagochtend. Tot en met vrijdag 7 maart kunnen mensen een ticket kopen die in de jaren 2005 tot en met 2024 minimaal één keer de Vierdaagse hebben uitgelopen. Ook burgergroepen en jongeren die geboren zijn tussen 2007 en 2013 kunnen zich nu al aanmelden. Van maandag 10 maart tot vrijdag 13 juni zijn alle andere geïnteresseerden aan de beurt.