Waarschijnlijk droog en geregeld zon tijdens carnaval

HOUTEN (ANP) - Het is komend weekend carnaval en het weer lijkt gunstig te worden. Volgens Weeronline blijft het waarschijnlijk overal droog en schijnt de zon geregeld. De temperatuur stijgt naar 10 graden, maar in de nachten is het vrij koud met kans op vorst.

Het weerbureau meldt dat het waarschijnlijk op alle dagen droog blijft. De kans op neerslag is op dinsdag wel wat groter dan in het weekend en op maandag. De temperatuur komt uit rond 10 graden en er staat over het algemeen niet veel wind. De dagen beginnen soms wel grijs met nevel en mist.

Mensen die in de avond en nacht nog buiten zijn, doen er verstandig aan zich warm aan te kleden. Het is vrij koud met temperaturen rond of zelfs iets onder nul. Dat zijn wel normale temperaturen voor de tijd van het jaar.