Kamer waarschuwt voor extremistische beïnvloeding verkiezingen

Samenleving
door anp
maandag, 29 september 2025 om 17:57
anp290925125 1
DEN HAAG (ANP) - In de Tweede Kamer leven grote zorgen over online beïnvloeding van de verkiezingen door extremisten. Kamerleden riepen het kabinet maandag tijdens een debat op om algoritmes die zulke inhoud promoten te verbieden. GroenLinks-PvdA-Kamerlid Barbara Kathmann en Volt-Kamerlid Marieke Koekkoek haalden een NRC-artikel van vrijdag aan waarin staat dat TikTok extreemrechtse livestreams meer publiek geeft.
Volgens Kathmann komen hierdoor de landelijke verkiezingen in oktober in gevaar. "Socialemediagebruikers krijgen ongevraagd radicale denkbeelden te zien die het stemgedrag kunnen beïnvloeden en tot opruiing kunnen leiden." Ze verwijst naar de anti-migratierellen vorige week in Den Haag.
Demissionair staatssecretaris Eddie van Marum (Digitalisering, BBB) wijst voor toezicht op extremistische inhoud naar toezichthouders, inlichtingendiensten en de EU. De laatstgenoemde kan via de Digital Services Act (DSA) platforms als TikTok aanpakken. "Meer kunnen we niet doen", zei Van Marum.
