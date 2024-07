Bijna alle stemmen geteld in het VK, opkomst 60 procent

LONDEN (ANP) - Het tellen van de stemmen in het Verenigd Koninkrijk is in de vroege ochtend al een behoorlijk eind gevorderd. Er zijn nog maar een paar zetels te verdelen. De belangrijkste verschuiving, de overwinning van Labour ten koste van de Conservatieven, werd al direct na de eerste exitpoll op donderdagavond duidelijk.

Labour had voor een meerderheid 326 zetels nodig. Die zijn al ruimschoots binnen. De partij staat volgens de meest recente tussenstand bij de publieke omroep BBC op 403 zetels, met nog 29 zetels te verdelen. De opkomst lijkt uit te komen op 60 procent.

Britse parlementariërs worden per kiesdistrict verkozen. Het aantal zetels dat de partij heeft behaald is daardoor veel hoger dan het aantal stemmen. De BBC heeft berekend dat Labour 35 procent van de stemmen kreeg, 2 procentpunt meer dan bij de vorige verkiezingen. De Conservatieven verloren 21 punten en kwamen uit op 24 procent van de stemmen. De verloren stemmen lijken voor een groot deel naar Reform UK van Nigel Farage gegaan te zijn. Die kreeg 15 procent van de stemmen (13 punten meer), al leveren die hem vooralsnog slechts 4 van de 650 zetels op.

De Conservatieven hebben een lange rij nederlagen geleden. Ze behaalden het laagste aantal zetels sinds 1918, het jaar waarin een deel van de vrouwen en een grotere groep mannen kiesrecht kregen. De partij heeft in Wales geen enkele zetel behaald. Meerdere prominente Conservatieven zijn hun zetel kwijtgeraakt, onder wie minister van Defensie Grant Shapps en vooraanstaand Brexiteer Jacob Rees-Mogg.