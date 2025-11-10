Bijna de helft van mensen met longziekte ervaart weleens stigma

UTRECHT (ANP) - Bijna de helft van de mensen met een longziekte ervaart weleens stigmatisering door hun aandoening. Dit melden onderzoeksinstituut Nivel en het Longfonds na een eerste verkenning uitgevoerd binnen de Longmonitor 2025. Met name schaamte voor symptomen, fysieke beperkingen, hoesten en voor het gebruiken van de inhalator in het bijzijn van anderen komt naar voren. Ook het zich buitengesloten voelen, het gevoel dat anderen hen vermijden, of dat anderen zich niet op hun gemak lijken te voelen bij hen, speelt een rol.

Mensen met een longziekte ervaren aanzienlijke beperkingen in hun dagelijks functioneren. Ook ervaart een groot deel van hen een lagere kwaliteit van leven. Luchtvervuiling blijft een belangrijke factor voor gezondheidsklachten. Actieve betrokkenheid bij en het samen beslissen over de behandeling vinden mensen met een longziekte belangrijk en een groot deel van de mensen ervaart deze betrokkenheid ook.

Aan het onderzoek deden 848 mensen met een longaandoening mee.