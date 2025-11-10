ECONOMIE
Leger Israël wil tactieken Gaza presenteren aan buitenland

Samenleving
door anp
maandag, 10 november 2025 om 21:38
anp101125176 1
JERUZALEM (ANP) - Het Israëlische leger houdt volgende week zijn eerste internationale conferentie waar lessen uit de strijd in de Gazastrook worden gepresenteerd. Vertegenwoordigers van ongeveer twintig krijgsmachten van over de hele wereld, onder wie vertegenwoordigers van Arabische landen, nemen deel aan de bijeenkomst, meldt een militair correspondent van de Israëlische omroep Kan.
Het gaat om het delen van ervaringen tijdens de oorlog tegen de Palestijnse beweging Hamas. Ook worden grondmanoeuvres besproken.
Onlangs bleek nog dat Israëlische militaire juristen hadden gewaarschuwd dat het leger mogelijk oorlogsmisdaden pleegde in de Gazastrook. In de strijd tegen Hamas kwamen daar tienduizenden burgers om het leven. De waarschuwing duikt op in inlichtingen die de Verenigde Staten vorig jaar verzamelden. Deze wijzen op twijfels binnen het Israëlische leger over de wettigheid van tactieken. Critici sluiten niet uit dat de strijdkrachten opzettelijk burgers en hulpverleners aanvielen.
