ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bijna geen vlammen meer in natuurbrandgebieden bij Madrid

Samenleving
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 10:02
anp300726099 1
NAVALUENGA (ANP/AFP) - In het gebied van de hevige natuurbranden in het westen van de regio Madrid en aangrenzende regio's zijn volgens de autoriteiten vrijwel geen vlammen meer. De natuurbrand breidt zich al twee dagen niet meer uit.
In de nacht van woensdag op donderdag is hard gewerkt om na te blussen en de randen van de natuurbranden te stabiliseren. Er zijn minder dan duizend mensen die werden geëvacueerd en nog niet terug kunnen.
De Spaanse premier Pedro Sánchez brengt volgens Spaanse media donderdag opnieuw een bezoek aan het getroffen gebied. Hij bezoekt een bijeenkomst van de leiding van de bestrijders in Navaluenga, ongeveer 75 kilometer ten westen van de Spaanse hoofdstad.
Hij wordt vergezeld door onder anderen de minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska en de voorzitter van de regioregering van Castilië en León, Alfonso Fernández Mañueco.
loading

POPULAIR NIEUWS

nieuwe-kleding-wasmachine

Moeten nieuwe broek of rok eerst in de was? Ja, en dit is waarom

122594451_m

Wat kost het om twee kinderen 4 jaar lang 2 dagen per week naar de crèche te brengen?

shutterstock_2761368993

Tien geldverstrekkers verhogen je hypotheekrente in één week — zoveel meer betaal je nu per maand

Scherm­afbeelding 2026-07-29 om 06.18.42

De mysterieuze sterfgevallen van vrienden van Jeffrey Epstein

de-amerikaanse-president-donald-trump-dut-in-tijdens-een-bijeenkomst

‘Geïrriteerde’ Trump in conflict met topmedewerkers in het Witte Huis

57df2d3f-ceac-5a16-a007-fa8c0cc325b5

De uitpondgolf is bijna voorbij: zoveel duurder wordt een koophuis als je wacht tot 2027"

Loading