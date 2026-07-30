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Turnster Sanne Wevers (34) in EK-selectie, Ubbink (15) debuteert

Sport
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 10:05
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ARNHEM (ANP) - Turnster Sanne Wevers (34) is opgenomen in de selectie voor de EK turnen in het Kroatische Zagreb. De olympisch balkkampioene van 2016 maakt daarmee over twee weken haar rentree op internationaal niveau. Vera Ubbink (15) debuteert bij de Europese titelstrijd.
Naast Wevers en Ubbink zijn ook Sanna Veerman, Naomi Visser (beiden 24) en Floor Slooff (19) opgenomen in de selectie. Vera van Pol en Mara Slippens zijn aangewezen als reserves.
Wevers kwam tijdens de Olympische Spelen van Parijs in 2024 voor het laatst internationaal in actie en kondigde in april dit jaar haar comeback aan. Bij de NK in juni en de EK-kwalificaties in juli keerde ze terug op nationaal niveau. Wevers voldeed tijdens de tweede EK-kwalificatie aan de richtscore op balk.
Meerkamp
Veerman was tijdens de eerste kwalificatie de beste in de meerkamp, Visser tijdens de tweede wedstrijd. Ubbink voldeed tijdens de eerste kwalificatie aan de richtscore in de meerkamp en op de balk.
De Europese kampioenschappen voor vrouwen vinden van 13 tot en met 16 augustus plaats. Een plek bij de beste dertien landenteams is vereist om een teamticket voor de WK in Rotterdam, oktober dit jaar, te garanderen.
Het toernooi van de mannen is een week later (19-23 augustus), ook in Zagreb. De mannen turnen op 30 juli en 1 augustus hun laatste twee kwalificaties, waarna de selectie bekend wordt. Elijah Faverus won de eerste twee wedstrijden.
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