Bijna tachtig plekken vrijgekomen in asielopvang Ter Apel

door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 10:06
TER APEL (ANP) - In de opvang voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel zijn woensdag bijna tachtig plekken vrijgekomen. Het is nog niet bekend of dit betekent dat opvangorgaan Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) donderdag meer mensen kan toelaten op het terrein.
In de nacht van woensdag op donderdag hebben 2240 mensen op het complex overnacht. Een nacht eerder zaten er 2316 asielzoekers in Ter Apel. Dat was het hoogste aantal sinds mei 2024. Opvangorgaan COA besloot daarom te selecteren en kwetsbare mensen eerst toe te laten tot de opvang. Ruim vijftig asielzoekers moesten daardoor de nacht doorbrengen in Stadskanaal.
Asielzoekers moeten na aankomst in Nederland naar Ter Apel om zich te registreren bij het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Als dat is afgerond, gaan ze voor een paar dagen naar de opvanglocatie van het COA ernaast. Daarna kunnen ze naar een asielzoekerscentrum ergens anders in het land worden gebracht. Dat gebeurt dagelijks, maar vaak komen er in Ter Apel meer nieuwe asielzoekers bij dan elders kunnen worden opgevangen.
