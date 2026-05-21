CNN: Iran herpakt zich volgens diensten VS sneller dan verwacht

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse inlichtingendiensten denken dat de Iraanse krijgsmacht zich sneller weet te herpakken dan verwacht, meldt CNN op basis van vier bronnen. Twee bronnen die bekend zijn met de verslagen, zeggen dat het land een deel van de droneproductie alweer heeft hervat. Het land zou daarvoor het staakt-het-vuren dat zes weken geleden werd afgekondigd hebben benut.

Bij de Amerikaans-Israëlische aanvallen werden allerlei militaire installaties aangevallen. Amerikaanse functionarissen hebben ook de overwinning geclaimd, omdat de Iraanse capaciteiten nagenoeg zouden zijn uitgeschakeld.

Volgens de bronnen van CNN zijn raketlanceerinstallaties en de productie van belangrijke wapensystemen weer hersteld. De diensten zouden zich ook afvragen of de Iraanse krijgsmacht op de langere termijn wel echt zo verzwakt is.

Dat Iran zich sneller herpakt, zou onder meer komen doordat er minder schade was dan gedacht en door hulp van Rusland en China, zegt een bron tegen CNN.