'Bijzonder' dat Rutte tv-toespraak nodig vond, zegt Van der Plas

Caroline van der Plas noemt het "bijzonder" dat vertrekkend premier Mark Rutte "het nodig vond" om een afscheidstoespraak te houden. "Het was #poldertoespraak waar iedereen iets naar gading kan uithalen. Mark, veel succes voor de toekomst!", zegt de BBB-leider op het sociale medium X. Partijgenoten van de VVD'er Rutte zijn vol lof over zijn toespraak.

"Wat mag Nederland zich gelukkig prijzen dat hij 14 jaar onze premier was", tweet VVD-Kamerlid en vertrekkend staatssecretaris (Asiel) Eric van der Burg. Zijn fractiegenoot Ulysse Ellian noemt de premier een "legend".

"Dank @MinPres voor zoveel jaren dienst aan ons land. Op heftige momenten, in politiek ingewikkelde tijden, met Hollandse nuchterheid en betrokkenheid, dankjewel", zegt partijleider Mirjam Bikker van de ChristenUnie op X. Haar partij zat in de laatste twee kabinetten van de vertrekkend premier. Het laatste kabinet viel omdat de coalitie onenigheid had over maatregelen om migratie in te perken.

Dinsdag treedt het nieuwe kabinet aan onder de premier Dick Schoof, dat mogelijk wordt gemaakt door de coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB.