Bikker en Struijs: kabinet heeft plannen nog niet klaar

Het kabinet heeft de plannen rond het belastingplan nog steeds niet klaar, zeiden Mirjam Bikker (ChristenUnie) en Jan Struijs (50PLUS) na afloop van hun gesprek met het kabinet. Bikker zei dat ze ziet dat het nog echt een strijd is binnen het kabinet.

"Het wordt spannend door de tijdsdruk", aldus Struijs. De Tweede Kamer debatteert woensdag over het belastingplan en premier Rob Jetten beloofde dinsdag met een uitgewerkt plan te komen. "Ik had gehoopt dat we verder waren", zei Bikker.

"We staan hier nu op zaterdagmiddag en er moeten nog gesprekken volgen en daarna nog een uitwerking", wees Bikker op de gesprekken die het kabinet nog voert met het rechtse blok van JA21, BBB en SGP en het linkse blok van PRO en Volt.

Bikker en Struijs waren net als na het gesprek vrijdag tevreden met de inzet van het kabinet. "We hebben het idee dat er goed naar ons wordt geluisterd", zeiden ze allebei. De partijen hebben samen 6 zetels, maar helpen het minderheidskabinet daarmee niet aan een meerderheid.