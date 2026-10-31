Duitsland maakt zich op voor massale jongerenprotesten

BERLIJN (ANP/AFP) - Duitsland brengt een grote politiemacht op de been in aanloop naar de aangekondigde jongerenprotesten door heel het land. De Duitse protestbeweging noemt zich 'GenZ regelt!' en heeft zich door de Franse studentenprotesten laten inspireren. Er wordt in meer dan dertig steden gedemonstreerd, waaronder Berlijn, München, Keulen en Frankfurt.

Volgens de organisatie hebben zich ruim 160.000 personen aangemeld voor de manifestaties, schrijft het nieuwskanaal Tagesschau. Uit vrees dat ook de Franse rellen en plunderingen overwaaien, zet de politie duizenden extra agenten in. In diverse steden hebben juweliers en kledingwinkels hun etalages dichtgetimmerd.

De protestbeweging komt in verzet tegen de hoge kosten van levensonderhoud, slecht onderhouden scholen en bezuinigingen door de overheid. "De situatie van jongeren is precair, en toch worden zij nog steeds niet gehoord", aldus een woordvoerster van de beweging. De organisatie benadrukt alle vormen van geweld af te zweren.