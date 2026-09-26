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Bikker: kabinet heeft goed geluisterd, maar nog niets op papier

Samenleving
door anp
zaterdag, 26 september 2026 om 12:09
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DEN HAAG (ANP) - Het kabinet heeft goed geluisterd naar de oppositie, zei ChristenUnie-leider Mirjam Bikker na een gesprek met premier Rob Jetten en minister Eelco Heinen van Financiën. Jetten zei vrijdag dat er een nieuw begrotingsvoorstel ligt, maar volgens Bikker staat er nog niets op papier.
Na een gesprek zaterdagochtend zei Bikker dat ze nog voor de algemene financiële beschouwingen een brief met een concreet voorstel verwacht. "Maar op de hoofdlijnen is er een goed aanknopingspunt om het gesprek te vervolgen", zei ze.
Bikker leek erop te hinten dat het kabinet een oplossing heeft gevonden voor belasting op inkomsten uit vermogen (box 3). Over de inhoud wilde ze nog niets zeggen.
Jetten en Heinen zeiden na het gesprek ook niets inhoudelijks. "We hebben een heel prettig gesprek gehad. Het feit dat we lang binnen hebben gezeten is een goed teken", aldus de premier. Het gesprek duurde iets meer dan een uur.
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