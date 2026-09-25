Je runt een eenmanszaak, een kleine winkel of je bent net gestart als zzp 'er. In het Belastingplan 2027 wacht niet één belastingwijziging waar je op moet letten, maar een hele stapel tegelijk. Zo veel, dat zelfs de grootste beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb het overzicht kwijtraakt.

Een 'lappendeken' van maatregelen

Het Register Belastingadviseurs (RB) is kritisch op het pakket Belastingplan 2027. Volgens de beroepsvereniging vormen de voorgestelde maatregelen een 'lappendeken' van uiteenlopende fiscale onderwerpen die juist tot meer complexiteit en hogere administratieve lasten leiden. Dat meldde Taxence donderdag. Volgens het RB lijken veel maatregelen vooral ingegeven door budgettaire overwegingen. Tegelijkertijd worden fiscale faciliteiten geschrapt met het argument van vereenvoudiging, maar nieuwe regelingen doen die winst weer teniet.

Als voorbeelden noemt de organisatie de pseudo-eindheffing voor fossiele auto's, het beperkte overgangsrecht voor de youngtimerregeling, maatregelen rond overlijdensdividend in combinatie met excessief lenen, de afschaffing van de bosbouwvrijstelling en de vormgeving van de Wet fiscale stimulering van start-ups en scale-ups. Afwijkende definities van hetzelfde begrip binnen dezelfde wet zullen volgens het RB tot verwarring gaan leiden. Stuk voor stuk regels die je als kleine ondernemer niet zelf even in je aangifte verwerkt.

Het kabinet schrapt oude aftrekposten, maar voegt tegelijk ingewikkelde nieuwe regels toe.

Nederland telde in 2025 circa 1,2 miljoen zzp'ers voor wie het ondernemerschap hun hoofdinkomen is. Voor hen betekent die toenemende complexiteit iets heel concreets: meer kans op fouten in de aangifte, en vaker een adviseur nodig die je als kleine ondernemer niet altijd kunt betalen.

Steeds dezelfde groep betaalt de rekening

Wie de losse maatregelen bij elkaar optelt, ziet dat ze telkens bij dezelfde groep uitkomen. In combinatie met de eerdere verlaging van de zelfstandigenaftrek treffen deze maatregelen volgens het RB vooral kleine en startende IB-ondernemers. De startersaftrek is, zoals we eerder beschreven, praktisch weg. De zelfstandigenaftrek daalt opnieuw. En daar komen nu twee extra klappen bij: de stakingsaftrek daalt van maximaal €3.630 naar €908, en de meewerkaftrek wordt met ongeveer 75% versoberd. Beide worden uiteindelijk volledig afgeschaft, de stakingsaftrek per 2030.

Het RB vindt het 'wrang' dat de afschaffing van de stakingsaftrek en meewerkaftrek budgettair wordt ingezet om werknemersparticipatie bij start-ups en scale-ups te financieren (eerder schreven we daarover in ' Kabinet buigt voor techlobby, negeert kritiek Raad van State '). Ondertussen blijft onduidelijkheid bestaan over mogelijke dekkingsmaatregelen voor een nieuw box 3-stelsel, die volgens het RB opnieuw met name ondernemers in het kleinbedrijf kunnen treffen.

Mogelijke dekkingsmaatregelen voor box 3 treffen opnieuw dezelfde groep: kleine ondernemers.

Het RB staat niet alleen

De beroepsvereniging staat niet alleen in die analyse. De Raad van State constateerde al eerder dat in het pakket Belastingplan 2027 meerdere maatregelen worden voorgesteld die leiden tot een toename in complexiteit. Het RB pleit voor een eenvoudiger stelsel dat rekening houdt met de verschillen tussen ondernemers en werknemers, bijvoorbeeld via één vaste ondernemerskorting of aftrekpost die de huidige wirwar aan losse regelingen vervangt.

Wat je nu kunt doen

Je startersaftrek over 2026 bedraagt nog €2.123. Maak je aangifte op tijd en claim wat je toekomt.

De meewerkaftrek biedt belastingvoordeel als je partner onbetaald meewerkt in je onderneming. Die regeling wordt per 2027 versoberd en per 2030 afgeschaft. Bekijk of het voordeliger wordt om je partner formeel in dienst te nemen.

De stakingsaftrek is in 2026 nog €3.630. In 2027 daalt die naar €908. Overweeg je te stoppen met je onderneming, dan kan het financieel uitmaken in welk jaar je dat doet.

Doe je je eigen aangifte? De administratieve last wordt groter. Reken uit of de kosten van een adviseur opwegen tegen de fouten die je kunt voorkomen.

Omdat het een minderheidskabinet betreft, is de kans op wijzigingen tijdens de parlementaire behandeling groter. Houd de stemming in de Tweede Kamer in de gaten.

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