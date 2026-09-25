Je hebt een bescheiden inkomen en €125.000 op de bank. In 2026 val je met dat bedrag gewoon onder de vermogensgrens en heb je recht op zorgtoeslag. In 2027 niet meer.

De stijging van de zorgpremie naar €169 per maand kreeg inmiddels de nodige aandacht. Maar er zit een minder zichtbare maatregel in het Belastingplan: de vermogensgrens voor de zorgtoeslag zakt per 1 januari 2027 met €29.908. Tienduizenden huishoudens raken daardoor hun zorgtoeslag kwijt, zonder dat hun inkomen verandert.

De grens zakt met bijna €30.000

De vermogensgrens voor alleenstaanden gaat van €146.011 naar €119.122, zo meldt Hart van Nederland op basis van de begrotingsstukken. Voor partners zakt de grens van €184.633 naar €158.748. Of je nu alleen woont of samen: er gaat bij allebei precies hetzelfde bedrag af.

Bij het vermogen tellen onder meer spaargeld, beleggingen en een tweede huis mee. De eigen woning en het pensioen tellen niet mee. De peildatum voor het vaststellen van het vermogen is 1 januari 2027. Kom je op die datum boven de vermogensgrens uit, dan vervalt je zorgtoeslag voor het hele jaar.

Aan je spaargeld hoeft niets te veranderen. Alleen de grens schuift omlaag.

Van volle toeslag naar nul

Het effect is binair: wie door de verlaging net boven de nieuwe grens uitkomt, verliest niet een deel, maar de volledige toeslag. Ongeveer 40.000 huishoudens raken hun zorgtoeslag hierdoor kwijt. Dat is €1.680 voor een alleenstaande en €3.223 voor partners samen. De toelichting bij het wetsvoorstel noemt circa 50.000 huishoudens die hun zorgtoeslag of kindgebonden budget kwijtraken, aldus Zorgverzekeringwijzer. Tussen de 8.000 en 13.000 van hen verliezen hun kindgebonden budget.

Zij gaan van een volledige toeslag naar nul, zonder dat het inkomen verandert.

Het raakt spaarders met een laag inkomen

Het gaat om mensen met een laag inkomen en een spaarrekening of beleggingsrekening die net te vol is, schrijft Zorgwijzer. Denk aan gepensioneerden die een erfenis kregen, of huishoudens die jarenlang een buffer opbouwden voor tegenvallers. Het kabinet vindt dat deze huishoudens „over genoeg vermogen beschikken om de kosten voor zorg en kinderen zelf te kunnen dragen".

Neem iemand zonder toeslagpartner met €125.000 aan meetellend vermogen. Onder de grens voor 2026 past dat bedrag. Onder de voorgestelde grens voor 2027 niet. Zonder ook maar één euro extra te sparen, loopt die persoon bij de maximale toeslag €1.680 per jaar mis.

Al door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer nam het wetsvoorstel op 17 september aan als hamerstuk: zonder debat, zonder stemming, omdat geen enkele partij bezwaar had. Nu is de Eerste Kamer aan de beurt. Volgens Zorgwijzer is de kans „negen van de tien dat dit per 1 januari ingaat". Is de Eerste Kamer niet vóór 1 januari klaar, dan schuift de ingangsdatum op en houd je in 2027 gewoon je toeslag.

Los van deze maatregel is er een breder debat op komst. De SER adviseerde onlangs om de zorgtoeslag voor alle 4,8 miljoen ontvangende huishoudens af te schaffen. In ruil daarvoor zou de zorgpremie sterk zakken, terwijl de rekening via hogere inkomstenbelasting wordt verplaatst. Een politiek besluit daarover is er voorlopig niet, zo meldt Zorgwijzer

Wat je nu kunt doen