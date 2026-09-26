De verwarming gaat weer aan: zo voorkom je schimmel achter je kast

De verwarming gaat weer aan en de woonkamer voelt behaaglijk. Maar kijk ook eens achter die grote kast tegen de buitenmuur. Juist op koude muren kan vocht neerslaan, met schimmel als mogelijk gevolg. Een warme kamer is dus geen reden om die vergeten hoek over te slaan.

Geef de kast ademruimte

Een kast strak tegen de muur staat misschien netjes, maar laat weinig ruimte over voor luchtcirculatie. Zeker bij een koude buitenmuur is dat ongunstig: vochtige lucht kan er afkoelen en condens achterlaten.

Houd als praktische richtlijn ongeveer 10 centimeter tussen de kast en de buitenmuur. Zo krijgt de muur ruimte om te luchten. Controleer meteen de achterwand van de kast en de muur op verkleuringen en schimmelplekjes. Die kunnen zwart, grijs of bruin zijn, maar ook een andere kleur hebben.

Die afstand is geen wondermiddel. Een lekkage of een blijvend koude plek door gebrekkige isolatie verdwijnt niet doordat je een meubel verschuift.

Die afstand is geen wondermiddel.

Een open raam is niet hetzelfde als ventileren

Even alle ramen openzetten is nuttig, maar vervangt geen voortdurende ventilatie. Houd ventilatieroosters dag en nacht open. Zet mechanische ventilatie niet helemaal uit en schakel tijdens koken en douchen naar een hogere stand.

Lucht daarnaast dagelijks kort door ramen tegenover elkaar open te zetten. Denk aan ongeveer tien minuten, niet aan urenlang een kamer laten afkoelen.

Beperk ook het vocht dat je zelf toevoegt. Droog de was liefst buiten, kook met deksels op de pannen en maak na het douchen de natte wanden en vloer droog. Houd de badkamerdeur tijdens en na het douchen dicht, zodat vocht niet naar de rest van het huis trekt.

Laat het huis niet te ver afkoelen

Verwarmen en ventileren horen bij elkaar. Als algemeen advies geldt: overdag minimaal 18 graden en ’s nachts niet lager dan 15 graden. Probeer grote temperatuurverschillen tussen kamers te voorkomen.

Dat zijn geen magische grenzen waarboven schimmel onmogelijk wordt. Bij vloerverwarming kan het bovendien beter zijn de temperatuur gelijkmatiger te houden; vraag bij twijfel je installateur om advies. Zorg ook dat meubels en gordijnen de radiatoren niet blokkeren, zodat warme lucht zich kan verspreiden.

Blijft de schimmel terugkomen?

Alleen schoonmaken is onvoldoende als de oorzaak blijft bestaan. Lekkage, optrekkend vocht en doorslaand regenwater kunnen eveneens voor vochtproblemen zorgen. Daarvoor is een bouwkundige aanpak nodig, niet nog een extra rondje poetsen.

Komt de schimmel terug, laat de oorzaak dan onderzoeken door een vakman of meld het bij je verhuurder. Behandel een terugkerende plek niet automatisch als bewijs dat je zelf verkeerd ventileert.

Behandel een terugkerende plek niet automatisch als bewijs dat je zelf verkeerd ventileert.

Snelle controle voor het stookseizoen

Houd ongeveer 10 centimeter vrij achter een kast tegen de buitenmuur.

Laat ventilatieroosters open en zet mechanische ventilatie niet uit.

Controleer achter meubels op schimmelplekjes.

Laat terugkerend vocht onderzoeken.

Begin dus niet alleen bij de thermostaat. Kijk ook even achter de kast: daar zie je wat vanuit je warme stoel verborgen blijft.

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