Maagkanker: 8 signalen die u niet moet blijven negeren

Na een paar happen al vol zitten, minder trek hebben of zonder bedoeling afvallen: het zijn klachten die bij maagkanker kunnen passen. Ze kunnen óók een andere oorzaak hebben. Juist daarom is niet zelf dokteren, maar weten wanneer u de huisarts moet bellen de belangrijkste boodschap.

Maagkanker geeft in het begin vaak weinig of geen klachten. Als er wel klachten ontstaan, wijzen die niet automatisch op kanker . Deze lijst is dus geen zelftest: acht vinkjes zijn niet nodig om een afspraak te maken, en geen enkel vinkje biedt zekerheid dat er niets aan de hand is.

Acht klachten om serieus te nemen

1. Pijn in de bovenbuik of terugkerend maagzuur. Een pijnlijk gevoel in de maagstreek, brandend maagzuur en oprispingen kunnen bij maagkanker voorkomen. Bespreek vooral klachten die veranderen, erger worden of steeds terugkomen.

2. Ongewoon snel een vol gevoel. U zit bijvoorbeeld na een kleine hoeveelheid eten al vol. Let op of dat gevoel aanhoudt of anders is dan u gewend bent.

3. Minder eetlust. Eten staat u tegen of u heeft duidelijk minder trek. Soms ontstaat ook afkeer van bepaalde voedingsmiddelen.

4. Afvallen zonder dat u dat probeert. U verliest gewicht zonder bewust uw voeding of beweging te veranderen. Dat is een reden om een afspraak te maken, ook als u geen duidelijke maagpijn heeft.

5. Misselijkheid of herhaald overgeven. Ook deze klachten kunnen voorkomen bij maagkanker. Schrijf aanhoudende of terugkerende klachten niet zonder meer toe aan iets verkeerds gegeten te hebben.

6. Moeite met slikken of eten dat blijft steken. Het kan aanvoelen alsof voedsel niet goed naar de maag zakt. Bespreek slikklachten met de huisarts; wacht hier niet eerst weken op.

7. Vermoeidheid en duizeligheid. Deze klachten kunnen samenhangen met bloedarmoede. Bij maagkanker kan langdurig bloedverlies uit de maag daarvan de oorzaak zijn, maar moeheid alleen vertelt niet wat er aan de hand is.

8. Bloedbraken of zwarte, plakkerige ontlasting. Dit kan wijzen op een bloeding in het spijsverteringskanaal. Het is geen bewijs voor kanker, maar wel een alarmsignaal waarbij u direct de huisarts of huisartsenpost moet bellen.

Wanneer moet u bellen?

Wacht bij bloedbraken of zwarte, plakkerige ontlasting niet af. Het gaat bij dat laatste om pikzwarte ontlasting, niet gewoon donkerbruine.

Maak bij onbedoeld gewichtsverlies of slikproblemen een afspraak met de huisarts. Ook maagklachten die veranderen, verergeren of steeds terugkomen verdienen beoordeling. Zijn mildere maagklachten na ongeveer drie weken niet verbeterd, neem dan eveneens contact op. Die termijn is nadrukkelijk geen wachtadvies bij alarmsignalen.

Vertel bij het maken van de afspraak welke klachten u heeft en hoe lang ze spelen. Noem eventueel ook gewichtsverlies: zo geeft u de huisarts een duidelijker beeld van de situatie.

Wat kan de huisarts onderzoeken?

De huisarts beoordeelt uw klachten en kan u verwijzen voor verder onderzoek. Daarbij kan een gastroscopie nodig zijn: een kijkonderzoek van de maag, waarbij ook stukjes weefsel kunnen worden afgenomen.

Het doel is niet om achter iedere oprisping kanker te zoeken. Het is om aanhoudende veranderingen niet eindeloos weg te verklaren en de oorzaak te laten beoordelen.

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