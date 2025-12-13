Bild: groep beraamde aanslag op kerstmarkt Zuid-Duitsland

BERLIJN (ANP) - De Duitse autoriteiten hebben mogelijk een aanslag verijdeld op een kerstmarkt in het Zuid-Duitse Dingolfing. Volgens de Duitse krant Bild wilde een groep buitenlanders de aanslag uitvoeren met een voertuig.

Drie Marokkanen, een Egyptenaar en een Syriër zijn gearresteerd. Een buitenlandse geheime dienst zou de doorslaggevende tip hebben gegeven.

Meerdere kerstmarkten waren al doelwit van aanslagen door onder anderen radicale moslims. In 2016 stierven in Berlijn twaalf personen doordat een vrachtwagen inreed op een kerstmarkt. Bij de aanslag op de kerstmarkt in Straatsburg in 2018 vielen vijf doden en elf gewonden. Een aanval met een voertuig een jaar geleden in het Oost-Duitse Maagdenburg eiste uiteindelijk zes levens.