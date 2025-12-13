ECONOMIE
Twee zwaargewonde kinderen in woning vermeende spookrijder A58

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 december 2025 om 22:07
anp131225120 1
MOERGESTEL (ANP) - In een woning aan de Janus Rooijakkersstraat in Moergestel (Noord-Brabant) zijn zaterdagavond twee zwaargewonde kinderen aangetroffen. De vader van de kinderen is volgens de politie de man die eerder op de avond vermoedelijk als spookrijder betrokken was bij een ongeluk op de A58. Bij dat ongeluk raakten vier mensen gewond, onder wie de spookrijder.
De politie is een onderzoek gestart. Meer informatie kan een woordvoerder nog niet geven. "Het welzijn van de kinderen staat nu eerst voorop", zegt hij. Over de precieze leeftijd van de kinderen en hoe zij eraan toe zijn, wil de politie niets zeggen. "Maar het gaat om kinderen jonger dan tien jaar oud."
