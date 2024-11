Biograaf: Charles heeft financiële toelage voor Andrew geschrapt

Het Koning Charles zou de financiële banden met zijn broer Andrew verbroken hebben. De prins ligt onder vuur om zijn connecties met de voor zedenfeiten veroordeelde Jeffrey Epstein. Charles zou de jaarlijkse toelage van Andrew, naar verluidt 1 miljoen pond (omgerekend 1,19 miljoen euro), hebben geschrapt.

Britse media melden zaterdag dat dit in een geactualiseerde versie van de biografie over Charles staat die komende week uitkomt. De BBC meldde in september ook al dat Andrew zelf de kosten voor het onderhoud en de beveiliging van het landhuis de Royal Lodge in Windsor moet gaan betalen, als hij daar wil blijven wonen.

De relatie tussen prins Andrew en zijn familie staat onder spanning door zijn vriendschap met Jeffrey Epstein. De Amerikaanse investeerder ronselde jonge vrouwen en misbruikte hen stelselmatig op onder meer zijn privé-eiland. In gerechtelijke documenten over de inmiddels overleden Epstein wordt beweerd dat er op dat eiland sekstapes zijn gemaakt van onder anderen Andrew. Ook werd hij door een slachtoffer van Epstein beschuldigd van seksueel misbruik. Met haar trof hij in 2022 een schikking, ook al heeft hij de aantijgingen altijd ontkend.