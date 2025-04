Biologische ouders ontvoerde kinderen Dalfsen gearresteerd

De biologische ouders van de twee kinderen die sinds maandagochtend vermist werden uit Dalfsen, zijn aangehouden. Ze worden verdacht van het onttrekken van de kinderen aan het wettelijk gezag.

De kinderen werden in de nacht van maandag op dinsdag rond 02.30 uur in een woning in het Belgische Oudenaarde gevonden in aanwezigheid van de ouders.

De politie wil vanwege de privacy van de kinderen niet zeggen wie wel het wettelijk gezag over de twee heeft, zoals pleegouders of andere familieleden. De kinderen worden weer overgedragen aan degenen die voor hen zorgen, meldt de politie.

Het meisje van 11 jaar en het jongetje van 6 jaar werden voor het laatst gezien op het station in Dalfsen (Overijssel). De politie maakte zich grote zorgen om het welzijn van de twee en gaf daarom een amber alert uit. Dat is dinsdag weer ingetrokken. Vanwege het amber alert werden ook foto's en de namen van de kinderen verspreid. De politie en het Openbaar Ministerie doen een "dringend verzoek" aan iedereen om foto's weer te verwijderen en ook de namen niet meer te delen.

Het is de bedoeling dat de opgepakte ouders naar Nederland komen, zegt een woordvoerster van de politie. Daartoe moet een overleveringsverzoek worden ingediend. Eenmaal in Nederland wordt dan bekeken of de man en vrouw langer vast blijven zitten. Wanneer de ouders in Nederland zijn, wist de woordvoerster niet te zeggen.