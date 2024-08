Blauwtongvirus blijft flink rondgaan onder boerderijdieren

DEN HAAG (ANP) - Het blauwtongvirus blijft schapen en andere herkauwers in Nederland treffen. Het aantal plaatsen in het land waar de ziekte bij dieren is vastgesteld, is gestegen tot 2259 volgens een overzicht dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) donderdag heeft gepubliceerd. Om hoeveel dieren het precies gaat, wordt niet bijgehouden.

Het aantal plekken waar dieren besmet zijn geraakt, vooral boerenbedrijven, is in een week tijd met 60 procent toegenomen. Vooral in het oosten van het land zijn veel gevallen, in westelijke provincies als Zeeland en Zuid-Holland zijn tot nog toe relatief weinig besmettingen geconstateerd.

Blauwtong is alleen gevaarlijk voor dieren, mensen kunnen de ziekte niet krijgen. Schapen hebben de meeste last van de ziekte, die dodelijk kan aflopen. Geiten en runderen kunnen ook blauwtong krijgen, maar zij hebben vaak minder ernstige ziekteverschijnselen.

Tegen de ziekte zijn sinds kort vaccins beschikbaar. Veehouders mogen zelf beslissen of ze die aan hun dieren laten geven.