SAINT-DENIS (ANP) - Ryan Clarke heeft zich op de Olympische Spelen van Parijs niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de 800 meter. De atleet uit Castricum rende in de herkansingen naar een persoonlijk record van 1.44,70, maar dat volstond niet. Hij eindigde als vijfde in zijn heat en was daarmee uitgeschakeld.

Clarke werd woensdag ook al vijfde in zijn serie, hetgeen doorverwijzing naar de herkansingen betekende. De 26-jarige Nederlandse atleet liep toen 1.45,56.