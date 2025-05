Blijvend lawinegevaar en stuwmeer in Zwitsers dal bij Blatten

Het Zwitserse dal waar woensdag het dorpje Blatten werd verwoest toen een lawine van ijs, modder en stenen naar beneden kwam, kampt met overstromingen. Volgens Zwitserse media is er gevaar dat meer stukken gletsjer en rotsen afbreken.

Het puin heeft het riviertje de Lonza geblokkeerd. Zo wordt een stuwmeer gevormd dat voor een vloedgolf kan zorgen. Er zijn daarom in de nacht van woensdag op donderdag zestien mensen die stroomafwaarts wonen, geëvacueerd.

Het dal is door het puin geblokkeerd over een afstand van 2 kilometer en is 50 tot 200 meter breed. Het gevormde stuwmeer hoopt zich daarachter op en de laatste overgebleven huizen van het dorp Blatten staan onder water.

De autoriteiten hebben gewaarschuwd dat de situatie in het dal nog steeds instabiel is. Dat belemmert pogingen in te grijpen. Nog steeds zouden honderdduizenden kubieke meters materiaal aan beide zijden van het smalle dal los kunnen raken.