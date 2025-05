HRW: burgers West-Papoea dreigen slachtoffer te worden van geweld

NEW YORK (ANP) - De bevolking van West-Papoea dreigt in de verdrukking te raken door het toegenomen geweld tussen separatisten en de Indonesische krijgsmacht, waarschuwt Human Rights Watch (HRW). De mensenrechtenorganisatie zegt dat Indonesië en de separatisten van het West-Papoea Nationale Bevrijdingsleger (TPN-PB) zich aan het oorlogsrecht moeten houden.

De separatisten willen dat West-Papoea onafhankelijk wordt van Indonesië. De laatste maanden heeft TPN-PB meerdere aanvallen uitgevoerd en heeft het Indonesische leger teruggeslagen.

"De Indonesische krijgsmacht heeft een lange geschiedenis van wandaden in West-Papoea die voornamelijk een gevaar vormen voor de inheemse gemeenschappen", zegt Meenakshi Ganguly van HRW. Activisten en geestelijken in het gebied waarschuwen dat alle mensen die in de bossen wonen en vaak nog jagen met pijl-en-boog behandeld worden alsof ze opstandelingen zijn.

HRW zegt dat het moeilijk hard te maken is dat burgers slachtoffer zijn geworden.