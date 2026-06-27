Blikseminslag veroorzaakt door hele land branden

Op verschillende plekken in Nederland is brand uitgebroken door blikseminslag. In het hele land geldt code oranje vanwege zware onweersbuien, die gepaard gaan met bliksem.

Bij een brand op een boerderij in het Groningse Toornwerd kwamen twee kalveren om. De brandweer kon wel voorkomen dat de vlammen oversloegen naar naastgelegen stallen, waardoor 150 koeien ongedeerd bleven. Eerder bracht de eigenaar van de boerderij aanwezige paarden zelf in veiligheid.

In het Utrechtse Snelrewaard sloeg de bliksem in de nok van een woning met rieten dak aan de Linschoterzandweg, waardoor een zeer grote brand ontstond. De brandweer meldde tijdens bluswerkzaamheden dat er geen mensen meer aanwezig waren in de woning.

In Boskoop in Zuid-Holland vatte een hooiberg vlam, vermoedelijk na een blikseminslag. Het dak stortte daarbij in, maar overslag naar een nabijgelegen schuur en woonhuis werd door de brandweer voorkomen. Er vielen geen gewonden bij de brand.

In Amsterdam rukte de brandweer uit na een blikseminslag in stadsdeel Zuid, waar een dak vlam vatte. De bliksem sloeg volgens lokale zender AT5 ook in in het bekende gebouw Pontsteiger, maar het lijkt erop dat de bliksemafleider ervoor heeft gezorgd dat er geen schade is ontstaan.