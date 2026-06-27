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Concert Lil Kleine in Olympisch Stadion eerder gestopt om onweer

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 juni 2026 om 23:57
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AMSTERDAM (ANP) - Een concert van Lil Kleine in het Olympisch Stadion in Amsterdam is zaterdagavond voortijdig gestopt wegens het slechte weer. Een bezoeker van het concert heeft dat laten weten aan het ANP.
Op enig moment zei de artiest tegen het publiek dat hij in zijn oortje te horen kreeg dat hij van het podium af moest. Boven het stadion was donkere lucht te zien met weerlicht.
Kort erna kregen bezoekers te horen dat ze het stadion moesten verlaten om veiligheidsredenen. Daarmee eindigde het concert rond 22.15 uur, terwijl het oorspronkelijk zou duren tot 22.45 uur.
Zaterdagavond is in het hele land code oranje van kracht vanwege zware onweersbuien. Het onweer volgt op een aantal zeer warme dagen.
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