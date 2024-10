Blinken in Israël: dood Hamasleider kans om oorlog te stoppen

JERUZALEM (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken heeft de leiding in Israël dinsdag meegedeeld dat de dood van Hamasleider Yahya Sinwar een kans is om de oorlog in Gaza te beëindigen.

"Ik ben ervan overtuigd dat de dood van Sinwar echt een belangrijke kans biedt om de gegijzelden thuis te krijgen, de oorlog te beëindigen en de veiligheid van Israël te garanderen", zei Blinken tijdens een ontmoeting met de Israëlische president Isaac Herzog in Jeruzalem. Daarvoor sprak de Amerikaan al met premier Benjamin Netanyahu.

Volgens functionarissen van Blinkens ministerie heeft Israël beloofd aan de slag te gaan met de Amerikaanse zorgen over de humanitaire situatie in Gaza. De minister zou met Netanyahu onder meer gesproken hebben over de behoefte aan meer noodhulp in Gaza.