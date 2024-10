Veldrijder Van der Haar wint opnieuw Nacht van Woerden

WOERDEN (ANP) - Veldrijder Lars van der Haar heeft zijn zegereeks in de Nacht van Woerden voortgezet. De Nederlander van Baloise Trek Lions was voor de achtste keer de beste in de avondlijke cross. Zijn serie begon in 2015. In 2020 en 2021 ging de Woerdense veldrit niet door.

Van der Haar werd op enige afstand gevolgd door Europees kampioen Michael Vanthourenhout uit België.

Bij de vrouwen was de zege voor Lucinda Brand, die de Luxemburgse Marie Schreiber en wereldkampioene Fem van Empel uit het Brabantse Den Dungen achter zich hield.