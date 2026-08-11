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Blokkade N35 van demonstrerende boeren opgeheven, weg weer vrij

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 13:50
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NIJVERDAL (ANP) - De blokkade van de N35 tussen het Overijsselse Nijverdal en Wierden van demonstrerende boeren is opgeheven. De weg is rond 13.00 uur weer vrij, ziet een ANP-verslaggever. Aanwezige agenten hebben niet ingegrepen, de boeren zijn uit eigen beweging vertrokken.
De provinciale weg, vlak bij een Natura 2000-gebied, was sinds 10.30 uur met zo'n tachtig trekkers in beide richtingen afgesloten. Ongeveer honderd boeren waren aanwezig. Er stonden borden met de tekst 'Omleiding - Natura 2000-gebied'. Ook hingen er omgekeerde Nederlandse vlaggen.
De actie is een reactie op de stikstofplannen van het kabinet. Een van de maatregelen waarmee het kabinet de uitstoot van stikstof wil terugdringen, is het invoeren van bufferzones van 500 of 1000 meter rond beschermde natuurgebieden (Natura 2000). In die zones moet de landbouw een minder intensieve vorm krijgen, zoals biologisch of natuurinclusief.
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