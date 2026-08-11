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Hongaarse regering klaagt over uitgaven regering-Orbán

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 13:55
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BOEDAPEST (ANP/BLOOMBERG) - De Hongaarse regering heeft een klacht ingediend over uitgaven van haar voorganger, de regering van Viktor Orbán. De strafrechtelijke klacht gaat volgens het kantoor van de huidige premier Péter Magyar over vermeende buitensporige uitgaven voor het maken van foto's en video's voor sites van Orbán.
Daarmee zou 11,25 miljoen euro op onwettige wijze aan de staatskas zijn onttrokken. Orbán werd sinds 1998 vijf keer premier na grote verkiezingsoverwinningen. Dit jaar verloor hij de verkiezingen van Magyar.
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